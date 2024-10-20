شكرا لقرائتكم خبر عن ممثل الأزهر يطالب بعرض مشروع قانون المجلس الوطنى للتعليم على "الأعلى للأزهر" والان مع تفاصيل الخبر

طالب الدكتور أحمد الشرقاوي، وكيل قطاع المعاهد الأزهرية بالأزهر الشريفن بعرض مشروع قانون إنشاء المجلس الوطني للتعليم والبحث والابتكار على المجلس الأعلى للأزهر الشريف قبل الموافقة النهائية عليه بصيغته النهائية.

وقال وكيل قطاع المعاهد الأزهرية بالأزهر، في كلمته خلال الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، اليوم، أثناء مناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة بإنشاء المجلس الوطني للتعليم والبحث والابتكار: "أذكر الحاضرين جميعا بالأهداف العليا للتعليم في مصر والتي نص عليها الدستور في المادة 19، والتي تنص على أن التعليم حق لكل مواطن هدفه بناء الشخصية المصرية والحفاظ على الهوية الوطنية وتشجيع الابتكار وترسيخ القيم الروحية والحضارية، وإرساء مفاهيم المواطنة والتسامح وعدم التمييز.

وتابع: الأزهر الشريف رسالة عالمية على أرض مصرية، لذلك نؤكد على ضرورة مراعاة طبيعة التعليم الأزهرى ورسالته العالمية فى هذا النص التشريعي، ونطلب عرض هذا المشروع قبل الموافقة النهائية عليه على المجلس الأعلى للأزهر الشريف.