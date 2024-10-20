شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس النواب يحيل بيان وزير الزراعة إلى اللجنة المختصة لإبداء الملاحظات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أحال المستشار حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، بيان وزير الزراعة علاء الدين فاروق، والذي يتضمن خطة الوزارة، إلي لجنة الزراعة والري لإبداء الملاحظات علي البيان وإعداد تقرير بشأنه.

ودعا جبالي، خلال الجلسة العامة اليوم، الأحد، النائب هشام الحصري رئيس لجنة الزراعة والري عقد اجتماعا لمناقشة بيان وزير الزراعة بحضور الوزير علاء الدين فاروق لإبداء الملاحظات، داعيا إلي من يرغب من النواب سواء أعضاء لجنة الزراعة أو غيرهم حضور اجتماع مناقشة بيان الوزير يحضر الاجتماع.

وقال وزير الزراعة، إنه تم التعامل مع ملف الأمن الغذائي، وتحقيق التنمية المستدامة من خلال تنفيذ عدة برامج ضمن برنامج الحكومة الحالية، تتمثل في دعم مشروعات استصلاح الأراضي وتنمية المناطق الصحراوية لزيادة الرقعة الزراعية، حيث يساهم ذلك المحور في زيادة الرقعة الزراعية وزيادة المساحة المحصولية بما يمكن من تحسين نسب الإكتفاء الذاتي من المحاصيل الإستراتيجية.

وتابع فاروق أن ذلك أيضا يساهم في إقامة مجتمعات زراعية عمرانية جديدة توفر الكثير من فرص العمل، كما يعتبر هذا المحور أحد الدعائم الرئيسية في إتاحة آفاق جديدة للإستثمار في المجالات الزراعية المختلفة.

وأوضح الوزير أنه بعزيمة قوية وبدعم متواصل ومتابعة دقيقة من الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجهورية فقد استطاعت الدولة المصرية خلال الخمس سنوات الأخيرة تحقيق زيادة في الرقعة الزراعية عبر استصلاح الصحراء لأكثر من 2 مليون فدان، والمستهدف في خطة الدولة الوصول إلى 4 ملايين فدان من خلال استكمال المشروعات القومية للتوسع الأفقي.