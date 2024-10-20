شكرا لقرائتكم خبر عن مقدمة "قانون المجلس الوطنى للتعليم" تشكر الحوار الوطني: يدعم بناء الشخصية والان مع تفاصيل الخبر

وجهت النائبة دعاء عريبي، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسين، مقدمة مشروع قانون إنشاء المجلس الوطني للتعليم والبحث والابتكار، الشكر إلي إدارة الحوار الوطني، التي ناقشت علي طاولتها أهمية هذا التشريع، وكذلك حكومة الدكتور مصطفي مدبولي التي استجابت لمخرجات وتوصيات الحوار الوطني بإرسال مشروع قانون من جانبها أيضا إلي المجلس النيابي.

وقالت "عريبي" إن المجلس الوطني للتعليم نموذج معمول به في أغلب دول العالم التي تشهد حالة ارتقاء وجودة في المنظومة التعليمية، مشيرة إلي أن مشروع القانون من شأنه المساهمة في بناء الشخصية، ويؤكد علي الهوية المصرية وترسيخ المنهج العلمي وتشجيع الابتكار لاسيما وأن مهمته رسم سياسية للتعليم ومراجعة المناهج التي تدرس للطلاب والإهتمام بالمنظومة التعليمية بكافة أركانها.

وأضافت "عريبي" أن المجلس المزمع إنشاؤه بموجب مشروع القانون من شأنه وضع سياسات واضحة للتعليم لأن الهدف من هذا المجلس يتبنى تطوير المنظومة بشكل مؤسسي وفقا لأحدث الطرق التعليمية بما يضمن جودة المخرجات.

ويأتي مشروع القانون، في ضوء حرص الدولة على مواكبة التطور العلمي والتكنولوجيا الحديثة، ونشر ثقافة العلم والابتكار بين مواطنيها حتى يتمكنوا من الاستجابة للمتغيرات الاجتماعية المستقبلية بما يضمن استقرار البلاد الاقتصادي والسياسي والثقافي.