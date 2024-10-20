شكرا لقرائتكم خبر عن برلماني: مشروع قانون المجلس الوطنى للتعليم يربط المنظومة بسوق العمل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن النائب خالد بدوي، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، موافقته على مشروع قانون إنشاء المجلس الوطني للتعليم والبحث والابتكار، مؤكدا أنه يستهدف ربط التعليم بسوق العمل.

جاء ذلك خلال كلمته بالجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال جلسته العامة اليوم الأحد، نظر تقرير اللجنة المشتركة من لجنة التعليم والبحث العلمي ومكاتب لجان الشئون الدستورية والتشريعية، الشؤون الدينية والأوقاف، والخطة والموازنة عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإنشاء المجلس الوطني للتعليم والبحث والابتكار ومشروع قانون مُقدم من النائبة دعاء عريبي، وآخرين (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) في ذات الموضوع.

ووجه بدوي، الشكر للنائبة دعاء عريبي لتقدمها بمشروع هذا القانون؛ كما وجه الشكر للحكومة على دعمها لمشروع تطوير التعليم بتقدمها بمشروع القانون ذاته؛ الأمر الذي يدعونا لشكر تنسيقية شباب الأحزاب التي ناقشت مخرجات هذا القانون بالحوار الوطني.

وتابع قائلا: "الحقيقة أن هذا المشروع من أهم المشروعات المطروحة لتطوير التعليم لربطه بسوق العمل"، مشيرا إلي أننا نحتاج إعادة تعريف مفهوم التعليم في مصر؛ ونحتاج إلى التشبيك ما بين مخرجات التعليم وما بين احتياجات سوق العمل.. الحقيقة أننا نشاهد دعم وإرادة وطنية من القيادة السياسية لتطوير التعليم الأمر الذي انعكس على ترتيب الدولة المصرية في ملف جودة التعليم والذي تحرك من المركز 138 في عام 2022 إلى المركز 48 في منتصف 2024م، مشددا أن هذا المشروع فرصة كبيرة جداً للنهوض بالتعليم من خلال رسم مجموعة من السياسات العامة للتعليم والتعلم.