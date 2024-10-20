شكرا لقرائتكم خبر عن التجريم والعقاب فى جريمة قتل الأزواج عند الاستفزاز.. نقلا عن برلماني والان مع تفاصيل الخبر

رصد موقع "برلماني"، المتخصص في الشأن التشريعى والنيابى، في تقرير له تحت عنوان: " التجريم والعقاب في قتل الأزواج عند الاستفزاز"، استعرض خلاله جريمة قتل الأزواج فى بعض التشريعات ظرف مشدد لعقوبة القتل كقانون العقوبات الفرنسي، خاصة وأنه فى التشريع المصرى جريمة "قتل عادية" لا تشديد عقوبة فيها، والنقض تتصدى للأزمة بـ5 أحكام قضائية.

وفي التقرير التالى، نلقى الضوء على التجريم والعقاب في قتل الأزواج عند الإستفزاز، خاصة وأن بعض الأزواج المتهمين يحاولون التنصل من العقاب على قتل أزواجهم أو تخفيف العقاب بقالة أنهم كانوا في حالة غضب وحدثت الوفاة دون قصد أو تعمد.

وإليكم التفاصيل كاملة: