شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الزراعة: تأسيس شركة لإدارة الأصول منها 17 تجمعا تنمويا فى سيناء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف علاء فاروق وزير الزراعة ، عن تاسيس شركة لإدارة أصول وزارة الزراعة لتعظيم القيمة المضافة منها والحفاظ على كفاءة وإستدامة التشغيل مضيفا أنه تم التوافق على إدارة التجمعات التنموية الزراعية في شمال وجنوب سيناء بإجمالي عدد 17 تجمعا، حيث يتبع محافظة شمال سيناء عدد 10 تجمعات هي: (النثيلة 1 – النثيلة 2 – الدفيدف – أبو رصاصة – طويل الحامض – الخفجة – طيبة التمد – النوافعة – بغداد – خشم القاد). ويتبع محافظة جنوب سيناء عدد 7 تجمعات هى: (النهايات – الحمة – السحيمي – سهل القاع – أسلا وعريق – وادي سعال – أبو جعدة).

وعرض الوزير، جهود الوزارة في مجال التكنولوجية الرقمية في الزراعة، قائلا إنه تم تأسيس شركة للتحول الرقمي والجغرافي للزراعة في مصرحيث تختص الشركة بأعمال الحصر والتصنيف والتحليل والمتابعة للأراضي الزراعية والأنشطة المتعلقة بها في جميع أنحاء الجمهورية وتهدف الشركة إلى حصر وضبط إجراءات الحوكمة للحيازات الزراعية وتدقيق تداول مستلزمات الإنتاج الزراعي (ري – أسمدة – مبيدات ...).

وتابع: كما تختص بتحديد زمامات زراعات المحاصيل وعلى رأسها المحاصيل الإستراتيجية وتقدير الإنتاج وتقدير الفجوة بين الإنتاج والإستهلاك ودعم متخذي القرار، بالاضافة إلى تمكين وزارة الزراعة من وضع سياسات زراعية تحقق إحتياجات السوق المحلى والتصدير وتحديد الإحتياجات المائية لكل زمام منزرع طبقاً للإحتياج الفعلى و سهولة عمليات النقل واللوجيستيات وبالأخص التخزين الاستراتيجي وتحديد وتوفير متطلبات التصنيع الزراعي وزيادة فرص التصدير، والتعاون في مجالات الزراعة الذكية بإستخدام طائرات الدرون وإستخدام تكنولوجيا التحليل الطيفي والتحكم الآلي في عمليات رش المبيدات.

وتختص أيضا بتكامل قواعد البيانات الزراعية والأنشطة المتعلقة بالزراعة مع المنظومة الموحدة التي تنفذها شركة التحول الرقمي وتعاون مديريات وإدارات وجمعيات وزارة الزراعة في إعداد وتأهيل البيانات المطلوبة لحصر الأراضي الزراعية في مصر وتحويلها رقمياً وجغرافياً والتعاون البحثي في تجارب الإستشعار عن بعد لحصر وتحديد مساحات المحاصيل الزراعية في مصر

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب المنعقدة برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس المجلس، والمخصصة لعرض وزير الزراعة الخطط والسياسات والإجراءات قصيرة ومتوسطة المدى لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي في إطار برنامج عمل الحكومة للسنوات الثلاث القادمة لتعزيز الأمن الغذائي، وتعزيز التنمية الزراعية المستدامة وسبل زيادة الصادرات من المنتجات الزراعية وآليات تنمية وحماية الأراضي الزراعية.