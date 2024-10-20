شكرا لقرائتكم خبر عن برلمانية مستقبل وطن: آن الأوان لخروج الأبحاث العلمية القيمة من الأدراج والان مع تفاصيل الخبر

أكد النائب الدكتور عبد الهادي القصبي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، أهمية مشروع قانون بإنشاء المجلس الوطني للتعليم والبحث والابتكار، بما يحقق وضع السياسات العليا للدولة في مجال التعليم بكل أنواعه، وجميع مراحله، وتحقيق التكامل بينها، لاسيما وأهمية قضية التعليم ومحورية في حياة الشعوب، قائلا : "بالتعليم نستطيع مواجهة التحديات والأزمات التي تواجه أبناء الوطن".

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، اليوم الأحد، التي تشهد نظر تقرير اللجنة المشتركة من لجنة التعليم والبحث العلمي ومكاتب لجان الشئون الدستورية والتشريعية، الشؤون الدينية والأوقاف، والخطة والموازنة عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإنشاء المجلس الوطني للتعليم والبحث والابتكار ومشروع قانون مُقدم من النائبة دعاء عريبي، وآخرين (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) في ذات الموضوع.

وقال "القصبي" إنه لايخفي علي أحد أن التعليم واجه عثرات متعددة، بالتالي فإن وجود المجلس الوطني للتعليم والبحث والابتكار في هذا التوقيت أمر في غاية الأهمية، قائلا: "آن الأوان للاستفادة من الأبحاث المحبوسة في إدارج الهيئات، وتلك الأبحاث القيمة المفيدة لهذا الوطن".

ونوه عبد الهادي القصبي، إلي تبعية المجلس الوطني للتعليم إلي رئيس الجمهورية، ويرأسه رئيس الوزراء وعضوية كل من الوزراء المعنيين ورجال الأعمال أمر غاية في الأهمية.

ويأتي مشروع القانون، في ضوء حرص الدولة على مواكبة التطور العلمي والتكنولوجيا الحديثة، ونشر ثقافة العلم والابتكار بين مواطنيها حتى يتمكنوا من الاستجابة للمتغيرات الاجتماعية المستقبلية بما يضمن استقرار البلاد الاقتصادي والسياسي والثقافي.