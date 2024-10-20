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استشهاد ثلاثة فلسطينيين في قصف إسرائيلي على مدينتي غزة ورفح

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shimaa mohamed 0 تبليغ

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الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 - متابعات

استشهد ثلاثة فلسطينيين، وأصيب عدد آخر بجروح مختلفة، في قصف للاحتلال الإسرائيلي اليوم، استهدف مدينتي غزة ورفح.

وأفادت مصادر طبية فلسطينية، باستشهاد فلسطيني في غارة إسرائيلية على منطقة الصفطاوي شمال مدينة غزة، كما استشهد فلسطينيان، وأصيب عدد آخر بنيران طائرة مسيّرة إسرائيلية، في منطقة خربة العدس شمال مدينة رفح جنوب قطاع غزة، ترافق ذلك مع قصف مدفعي مكثف، وإطلاق نار من آليات الاحتلال شرق مدينة خانيونس.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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