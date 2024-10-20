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شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن استشهاد شاب فلسطيني بعد دهسه من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي بالضفة الغربية والان مع التفاصيل
الخليج 365 - متابعات
استشهد شاب فلسطيني، الليلة، متأثراً بجروحه الخطيرة التي أصيب بها جراء دهسه من قبل جيب لقوات الاحتلال الإسرائيلي، في بلدة عنبتا شرق مدينة طولكرم بالضفة الغربية، ترافق ذلك مع اقتحام آليات الاحتلال للبلدة، واعتراض سير المركبات الفلسطينية، والاعتداء على الفلسطينيين.
في السياق، أفاد الهلال الأحمر الفلسطيني بإصابة شاب في العشرينات من العمر، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال اقتحامها مدينة نابلس، وسط إطلاق نار كثيف تجاه منازل الفلسطينيين.
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