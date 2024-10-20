استشهاد شاب فلسطيني بعد دهسه من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي بالضفة الغربية

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - Members of the Israeli security forces stand during clashes following the funeral of seven-year-old Palestinian boy Rayyan Suleiman, who according to his father has died of heart failure while being chased by Israeli soldiers, east of Bethlehem, Israeli-occupied West Bank September 30, 2022. REUTERS/Mussa Qawasma

الخليج 365 - متابعات

استشهد شاب فلسطيني، الليلة، متأثراً بجروحه الخطيرة التي أصيب بها جراء دهسه من قبل جيب لقوات الاحتلال الإسرائيلي، في بلدة عنبتا شرق مدينة طولكرم بالضفة الغربية، ترافق ذلك مع اقتحام آليات الاحتلال للبلدة، واعتراض سير المركبات الفلسطينية، والاعتداء على الفلسطينيين.

في السياق، أفاد الهلال الأحمر الفلسطيني بإصابة شاب في العشرينات من العمر، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال اقتحامها مدينة نابلس، وسط إطلاق نار كثيف تجاه منازل الفلسطينيين.

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