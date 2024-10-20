استشهاد ٧٣ فلسطينيًا في مجزرة إسرائيلية جديدة شمال قطاع غزة

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 - متابعات

استشهد ٧٣ فلسطينيًا وأصيب العشرات الليلة، في مجزرة مروعة، ارتكبتها قوات الاحتلال الإسرائيلي في بيت لاهيا شمال قطاع غزة.

وأفادت مصادر طبية فلسطينية، بانتشال ٧٣ شهيدًا وعشرات الإصابات، بالإضافة إلى عدد من المفقودين في مجزرة جديدة ارتكبتها قوات الاحتلال الإسرائيلي في منطقة مشروع بيت لاهيا شمال القطاع، من خلال قصفها لعدة منازل.

وفي وسط قطاع غزة، توغلت دبابات الاحتلال الإسرائيلي غرب مخيم النصيرات، وسط قصف مدفعي وجوي مكثف تجاه منازل الفلسطينيين ومستشفى العودة بالمخيم، ترافق ذلك مع قصف إسرائيلي عنيف استهدف خيامًا للنازحين غرب مدينة دير البلح، مما أسفر عن إصابة عدد من الفلسطينيين بجروح مختلفة.

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