أشار حزب "الليكود" في بيان الى انه "رغم مرور 24 ساعة على محاولة إيران اغتيال رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتانياهو لم تصدر من زعيم المعارضة في اسرائيل يائير لابيد والوزير السابق بيني غانتس أي كلمة إدانة".

كانت هذه تفاصيل خبر الليكود: رغم مرور 24 ساعة على محاولة إيران اغتيال رئيس وزراء إسرائيل لم تصدر من لابيد وغانتس أي كلمة إدانة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.