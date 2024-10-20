الجيش الإسرائيلي زعم مهاجمة 175 هدفا في غزة ولبنان خلال الساعات الـ24 الماضية

زعم الجيش الإسرائيلي انه "هاجم 175 هدفا في غزة ولبنان خلال الساعات الـ24 الماضية بينها مستودعات أسلحة وأنفاق ومبان عسكرية وبنى تحتية". وادعى الجيش الاسرائيلي ان سلاح الجو هاجم أكثر من 65 عنصرا من حزب الله بتوجيه من القيادة الشمالية، وانه هاجم عشرات الأهداف التابعة لحزب الله من بينها منصات إطلاق صواريخ موجهة نحو إسرائيل.

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