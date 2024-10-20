افاد مراسل "النشرة" في الجنوب بأن الطيران الحربي الاسرائيلي نفذ سلسلة غارات استهدفت منطقة النبطية. كما افاد عن سقوط 4 شهداء نتيجة استهداف اسرائيلي لمنطقة كسار الزعتر في النبطية. هذا واستهدف الطيران الحربي الاسرائيلي مدينة الخيام بالتوازي مع قصف مدفعي لعدة بلدات في جنوب لبنان.

كانت هذه تفاصيل خبر النشرة: سلسلة من الغارات الاسرائيلية استهدفت منطقة النبطية وسقوط شهداء لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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