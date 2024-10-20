علق زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد، على حادثة استهداف منزل رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو، معتبرا انه "أمر شديد الخطورة ولن نقف متفرجين إزاء محاولة اغتيال قيادات إسرائيلية". وأضاف :"على إيران أن تعرف أنها ستدفع ثمن الصواريخ التي يطلقها حزب الله".

كانت هذه تفاصيل خبر لابيد تعليقا على محاولة استهداف نتانياهو: على إيران أن تعرف أنها ستدفع ثمن الصواريخ التي يطلقها حزب الله لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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