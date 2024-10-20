بعد زيادة أسعار المحروقات.. نقيب الفلاحين: أسعار الخضروات سترتفع 15%

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمرو صالح:

كشف حسين أبو صدام نقيب الفلاحين، عن نسبة الزيادة المتوقع لأسعار الخضروات والفاكهة خلال الفترة المقبلة خاصة بعد قرار الحكومة بزيادة أسعار المحروقات.

وقال "أبو صدام"، لمصراوي، إن قرار زيادة أسعار المحروقات يؤثر بشكل سلبي على المزارعين كونه سيتسبب في زيادة أسعار التكلفة الزراعية مما ينتج عنه زيادة أسعار المنتجات بنسبة تصل إلى 15%بمختلف الأسواق.

وكانت لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية قد قررت تحريك أسعار البنزين بأنواعه، في السادسة من صباح أمس الجمعة، الـ 18 من أكتوبر 2024.