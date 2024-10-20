رواتب تصل لـ700 يورو.. فرص عمل بالداخل والخارج والتقديم ينتهي خلال أيام - رابط التقديم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد أبو بكر:

كشفت وزارة العمل، عن فتح باب التقديم لفرص عمل جديدة للمصريين في دولة البوسنة والهرسك، وذلك ضمن جهود الوزارة لاستكمال الفرص التي تم الإعلان عنها في أغسطس الماضي.

وأوضحت الوزارة، أن الشباب الذين اجتازوا الاختبارات التي نظمتها بالتعاون مع الحكومة البوسنية أكملوا إجراءات السفر للعمل في المهن المطلوبة.

تخصصات ورواتب وظائف البوسنة والهرسك

وتشمل هذه الفرص توظيف 4 مشغلين رافعات، مع ضرورة اجتياز اختبار مهني يقام في ديوان الوزارة لتحديد كفاءة المتقدمين.

وذكرت الوزارة أن الراتب الشهري لهذه الوظائف يبلغ 700 يورو، أي ما يعادل حوالي 37 ألف جنيه مصري، بالإضافة إلى توفير سكن، وجبات يومية، ومواصلات خاصة بالشركة من وإلى أماكن العمل.

مميزات وظائف البوسنة والهرسك وطريقة التقديم

ومن بين المزايا المقدمة للعاملين الجدد، التأمين الطبي والاجتماعي، وتأمين صحي إضافي ضد الإصابات في مواقع البناء، كما أن العقود تمتد لمدة عام كامل مع إمكانية التجديد، وتتمتع بيئة العمل بجودة عالية بمرافقة موظفين ذوي خبرات مهنية.

وأشارت الوزارة إلى أن التقديم على هذه الفرص مجاني تمامًا، دون أي وسطاء أو رسوم، من خلال الإدارة العامة للتشغيل في مقر الوزارة بمدينة نصر، القاهرة.

الأوراق المطلوبة للتقديم وموعد انتهائه

وتتطلب الأوراق المطلوبة للتقديم: صورة من جواز سفر ساري لمدة 5 سنوات، شهادات مؤهلات دراسية، شهادة خبرة لمدة 5 سنوات في نفس المجال، وسيرة ذاتية تحتوي على البريد الإلكتروني حيث تُجرى المقابلات الشخصية أونلاين.

تستمر فترة التقديم حتى يوم الثلاثاء 22 أكتوبر، وسيتم التواصل مع المتقدمين لإكمال إجراءات تسليم المستندات المطلوبة.

وفي نفس السياق، أعلن محمد جبران، وزير العمل، عن توفير 3000 فرصة عمل للشباب المصري بالتعاون مع شركة حسن علام للإنشاءات، ضمن مشروع محطة الضبعة النووية بمحافظة مرسى مطروح.

موعد التقديم وتخصصات فرص عمل مشروع محطة الضبعة النووية

وفقًا لبيان صادر عن وزارة العمل، يستمر التقديم على فرص عمل مشروع محطة الضبعة النووية حتى نهاية اليوم 19 أكتوبر 2024، ويمكن للراغبين التقديم إلكترونيًا عبر رابط مخصص من قبل الوزارة، من هنا.

وتتضمن التخصصات المطلوبة ضمن 3000 فرصة عمل في مشروع محطة الضبعة النووية ما يلي:

حداد مسلح

نجار مسلح

عامل خرسانة فورمجى

حجار

نجار شدة معدنية

خطوات التقديم والأوراق المطلوبة

للتقديم على فرص عمل مشروع محطة الضبعة النووية، يمكن الدخول إلى الموقع الرسمي لوزارة العمل وتسجيل البيانات على رابط التقديم المتاح، وتشمل الأوراق المطلوبة للتقديم، ما يلي:

شهادة قياس مهارة بالمهنة المتقدم عليها.

- ملء البيانات الأساسية المطلوبة.

مميزات فرص العمل في مشروع محطة الضبعة النووية

تقدم فرص عمل مشروع محطة الضبعة النووية، مجموعة من المميزات للعاملين في مشروع محطة الضبعة النووية، منها:

العمل لمدة 8 ساعات يوميًا

ساعة إضافية وفترة راحة للغداء تمتد لمدة ساعتين

توفير 3 وجبات يومية

مرتبات مجزية وبدلات

توفير سكن ووسيلة انتقال من وإلى موقع العمل.

شروط العمل في مشروع الضبعة النووية

يشترط للعمل في مشروع الضبعة النووية، شهادة المهارة، والعمل لمدة 6 أيام أسبوعيًا.

ويمكن الاستفسار عن فرص العمل في مشروع محطة الضبعة النووية، تم توفير أرقام هواتف للتواصل عبر "واتس آب": 01553700906 – 01271817923.