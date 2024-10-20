محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد فتحي:

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الأحد 20-10-2024، على كافة أنحاء المحافظات في الجمهورية.

ووفقا للهيئة، فإنه من المتوقع أن تشهد حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم الأحد، طقس معتدل الحرارة في أول الليل مائل للبرودة في آخره، وفي الصباح الباكر مائل للحرارة نهارًا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى حار على جنوب البلاد.

وبحسب الهيئة، فإنه من المقرر أن تكون هناك شبورة مائية صباحًا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، مع وجود رياح معتدلة تنشط أحيانا.

ووفقا لبيان الهيئة العامة للأرصاد الجوية، فإن حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الأحد 20-10-2024، جاءت كالتالي:

- القاهرة الكبرى ومدن القناة: العظمى 29 والصغرى 21 درجة مئوية.

- الوجه البحري: العظمى 29 والصغرى 21 درجة مئوية.

- السواحل الشمالية الغربية: العظمى 28 والصغرى 19 درجة مئوية.

- السواحل الشمالية الشرقية: العظمى 32 والصغرى 23 درجة مئوية.

- جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر: العظمى 32 والصغرى 23 درجة مئوية.

- شمال الصعيد: العظمى 31 والصغرى 18 درجة مئوية.