وسط دوي صفارات الإنذار.. إطلاق 200 صاروخ ومسيرة من لبنان على إسرائيل

محمد اسماعيل - القاهرة - وكالات

شهدت الحدود الشمالية لإسرائيل، تصعيدا جديدا، في ظل استمرار المعارك بين إسرائيل وحزب الله، إذ أُطلقت مئات الصواريخ من لبنان، بينما شنت فصائل عراقية هجمات على إيلات والجولان المحتل، بحسب الغد.

وأعلن الجيش الإسرائيلي، أن نحو 200 صاروخ أُطلقوا من لبنان تجاه إسرائيل، السبت، وسط المعارك الدائرة مع حزب الله.

وقال الجيش الإسرائيلي في بيان: "حتى الساعة 23,00 "20,00 بتوقيت جرينتش"، عبر نحو 200 مقذوف أطلقتها منظمة حزب الله من لبنان إلى إسرائيل السبت، في حين دوت صفارات الإنذار في شمال إسرائيل مرات عدة على امتداد اليوم".

وبحسب وسائل إعلام عبرية، أسقطت الدفاعات الجوية الإسرائيلية طائرة مسيرة انطلقت من العراق باتجاه مدينة إيلات الواقعة في أقصى الجنوب.

وأفاد الجيش الإسرائيلي، أن الطائرة المسيرة تم اعتراضها قبل دخولها المجال الجوي الإسرائيلي.

كما أعلن الجيش، أنه أسقط مسيرة في الجولان المحتل قدمت من الأراضي السورية.

من جهتها، أعلنت الفصائل العراقية مسؤوليتها عن هذا الهجوم، مؤكدة أنها أطلقت الطائرة باتجاه إيلات.

وأفادت الفصائل العراقية في بيانات منفصلة، أنها شنت سلسلة من الهجمات بالطائرات المسيرة استهدفت مواقع إسرائيلية مختلفة، بما في ذلك 4 أهداف في الجولان المحتل وإيلات.

وأعلنت الفصائل أن تلك الهجمات تمثل جزءًا من حملة مستمرة تستهدف معاقل إسرائيل في مناطق متفرقة، إذ دوت صافرات الإنذار تدوي جنوب الجولان خشية تسلل مسيرة.

على صعيد متصل، أعلن حزب الله في بيانات متعاقبة استهداف تجمعات إسرائيلية، بما في ذلك تجمع للجنود في مستعمرة أفيفيم بصليات صاروخية، بالإضافة إلى استهداف تجمع آخر في موقع المالكية، كما قصف حزب الله مستعمرة روش بينا ومدينة صفد بصليات صاروخية.

وأعلنت خدمات الطوارئ الإسرائيلية، أن رجلًا قتل بشظايا بالقرب من مدينة عكا الساحلية، صباح السبت، وأصيب 5 أشخاص في كريات آتا، قرب حيفا، بحسب خدمات الطوارئ.

وقال حزب الله في سلسلة بيانات، إن مقاتليه استهدفوا تجمعين لجنود إسرائيليين في مستوطنة زرعيت بالجليل الغربي، وفي ثكنة بيت هلل.

كما أعلن استهداف مدينة صفد بصلية صاروخية، وتجمع للجنود الإسرائيليين في موقع المرج.

وأِشار الحزب إلى استهداف القوات الإسرائيلية في محيط بلدة عيتا الشعب وعند بوابة فاطمة في بلدة كفركلا في جنوب لبنان بِقذائف المدفعية. ‏

وأعلن حزب الله بحلول مساء السبت مسؤوليته عن 20 هجوما على أهداف عسكرية إسرائيلية منذ منتصف الليل، جميعها بإطلاق رشقات من الصواريخ.

وشنت إسرائيل هجمات على ما قالت إنها منشآت أسلحة لحزب الله في جنوب لبنان، السبت، بعدما أطلق الحزب رشقة صاروخية على شمال إسرائيل، وذلك في الوقت الذي قال فيه متحدث إسرائيلي إن طائرة مسيرة كانت موجهة إلى منزل يقضي به رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو العطلات.

وذكر المتحدث أن نتنياهو لم يكن موجودا هناك في ذلك الوقت.