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أمريكا تُحقق في تسريب المعلومات بشأن خطط إسرائيل لمهاجمة إيران

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محمد اسماعيل - القاهرة - وكالات

فتحت الولايات المتحدة الأمريكية، تحقيقًا في تسريب المعلومات السرية الأمريكية حول خطط إسرائيل لتوجيه الضربة المحتملة إلى إيران، وفقا لما ذكرته روسيا اليوم.

وأكدت 3 مصادر مطلعة، إجراء التحقيقات، بينما أشار مصدر واحد إلى أن الوثائق المسربة كانت حقيقية.

وقال مسؤول أمريكي، إن تسريب المعلومات "مثير للقلق للغاية".

ونشرت قناة Middle East Spectator على "تلجرام" وثائق متعلقة بخطط إسرائيل وتحضيراتها لمهاجمة إيران ردا على هجومها الصاروخي على إسرائيل في 1 أكتوبر.

يشار إلى أن المعلومات المسربة "سرية للغاية"، وكانت مخصصة لاطلاع أقرب حلفاء الولايات المتحدة فقط، وهي أستراليا وكندا ونيوزيلاندا وبريطانيا.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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