تدخل لفض مشاجرة.. مقتل سائق على يد شقيقين فى شبرا الخيمة

محمد اسماعيل - القاهرة - القليوبية - أسامة عبدالرحمن:

شهدت منطقة بهتيم بشبرا الخيمة محافظة القليوبية، واقعة مقتل سائق على أيدي ثلاثة أشخاص بسبب تلفظهم بألفاظ بذيئة في الشارع، وأثناء تدخله لفض المشاجرة بينهم تشاجروا معه، وتعدوا عليه بالضرب حتى لقى مصرعه.

جرى نقل المتوفى للمستشفى، وأمرت جهات التحقيق بتحريات المباحث الجنائية حول الواقعة وملابساتها والتصريح بالدفن عقب ورود تقرير الصفة التشريحية بمعرفة الطب الشرعي وتحريات المباحث الجنائية حول الواقعة وسؤال عائلة المتوفى.

تلقت الأجهزة الأمنية بالقليوبية إخطارًا من شرطة النجدة يفيد مصرع سائق بمنطقة بهتيم بشبرا الخيمة بمحافظة القليوبية.

وانتقلت الأجهزة الأمنية لمكان الحادث وتبين مصرع "عبدالله السيد" 43 سنة، سائق، لقيامه بفض مشاجرة بين شخصين يتلفظان بألفاظ بذيئة فتدخل لفض الشجار وعقب انتهاء المشاجرة، قاما المتهمان وهما شقيقان بمعاونة آخر بالتعدي عليه بالضرب أثناء عودته من عمله بشومة أودت بحياته.

جرى نقل الجثة لمستشفى تحت تصرف الجهات المختصة بالتحقيق، وشيع أهالي بهتيم جثمان الفقيد لمثواه الأخير بمقابر الأسرة وسط أحزان الجميع، داعين الله له بالرحمة والمغفرة ولذويه بالصبر والسلوان.