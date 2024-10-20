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"واعي ويعرف الصواب والخطأ".. ننشر تقرير اللجنة الثلاثية لـ"سائق لودر" المتهم بقتل مهندس التجمع

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد عادل

تنعقد محكمة جنايات القاهرة بالتجمع الخامس، اليوم الأحد، لنظر جلسة محاكمة سائق لودر المتهم بدهس "مهندس التجمع" بجرافة معدة ثقلية داخل موقع إنشاء، ومن المقرر أن تناقش هيئة المحكمة أطباء اللجنة الثلاثية.

وكان تقدم أحمد عاشور، دفاع سائق اللودر، بطلب تشكيل لجنة خماسية من أساتذة الطب النفسي من جامعات مصر لإعداد تقرير مفصل عن الحالة النفسية للمتهم، ومناقشة أطباء اللجنة الثلاثية القائمين على التقرير السابق لحالة موكله.

وحصل "الخليج 365" على نسخة من تقرير اللجنة الثلاثية بمستشفى العباسية، لحالة المتهم "أدهم ف" سائق معدة ثقيلة "لودر"، المتهم بقتل مهندس التجمع.

وجاء في التقرير: أنه بمناظرة لجنة الفحص للمتهم "أدهم ف"، عدة مرات بواسطة أعضاء اللجنة مجتمعين ومنفردين أثناء فترة إيداعه للفحص بوحدة الطب النفسي الشرعي بمستشفى العباسية للصحة النفسية تحت الملاحظة، ومن مراجعة ملف القضية ومراجعة الملف الطبي له متضمناً الملاحظات الطبية وملاحظات التمريض، ومن إجراء الأبحاث النفسية والاجتماعية.

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وتابع التقرير، أنه ثبت للجنة الفحص أن المتهم المذكور لا يوجد لديه في الوقت الحالي ولا في وقت الواقعة محل الإتهام ثمة أعراض دالة على وجود إضطراب نفسي أو عقلي ناف للمسئولية الجنائية وهو سليم الإدراك والإختيار والإرادة والحكم على الأمور ومعرفة الخطأ من الصواب.

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وأستندت اللجنة في أنه لم يظهر من فحص الحالة العقلية الحالية للمتهم أى أعراض دالة على وجود أية مظاهر أو أعراض دالة على وجود إضطراب نفسي أو عقلي، لم تظهر الأبحاث النفسية أى دلالة على وجود إضطراب نفسي أو عقلي أو تدهور بالقدرات العقلية.

ولم يظهر وضع المتهم تحت الملاحظة عن وجود أية مظاهر بالسلوك أو التفكير دالة على وجود إضطراب نفسي أو عقلي، وان المتهم لا يتعاطى علاج دوائي نفسي أو عصبي أثناء فترة إعداد التقرير.

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Mohamed Nasa

Mohamed Nasa

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