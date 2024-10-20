المحامية مها أبو بكر: الابتزاز الإلكتروني يحتاج إلى آليات حديثة للكشف عن الجناة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- حسن مرسي:

أعربت المحامية مها أبو بكر، عن استنكارها لواقعة تعرض الكاتبة الصحفية منال الجيوشي لابتزاز إلكتروني من رجل ينتمي إلى عائلتها،

خلال حوارها مع الإعلامية أميرة بدر ببرنامج "خلاصة الكلام" على فضائية النهار، قالت أبو بكر إن المشكلة تكمن في عدم وصول الفحص الفني إلى نتائج حاسمة، رغم أن الصفحة التي استخدمها الجاني لا تزال مفتوحة.

وأشارت إلى أنه بينما يمكن إثبات القضية من خلال شهادات الشهود، فإن التحدي الحقيقي هو الفحص الفني ومتابعة الآليات التقنية التي قد تقود إلى تحديد هوية الشخص المتورط.

وأكدت على أن الأجهزة الأمنية تمتلك آليات قوية جدًا في البحث والتحقيق، مثل الطب الشرعي الرقمي والأدلة الجنائية الرقمية، ولكنها نبهت إلى أن التطور التكنولوجي قد يجعل من الصعب تحديد مصدر الصفحة، خاصة إذا كانت تُدار من خارج البلاد.

ومع ذلك، طمأنت أبو بكر أن الجاني، الذي يعيش في مصر، لا يحتاج إلى نفوذ أو تقنيات متقدمة لفتح صفحات تسيء إلى الآخرين، مشيرة إلى أن الدوافع وراء أفعاله قد تكون مرضية.

وأوضحت أن الابتزاز الإلكتروني هو سلوك غير أخلاقي، وقد يتطلب من الجاني إنفاق أموال لتمويل أفعاله، مما يعكس طبيعة مرضية لهذا السلوك.

وأشارت إلى أهمية تعزيز الوعي حول الابتزاز الإلكتروني وضرورة اتخاذ إجراءات قانونية فعالة لحماية الضحايا ومساعدتهم في تجاوز هذه المواقف الصعبة.