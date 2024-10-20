سلام استنكر الاعتداء على شرطي في بشامون: لكسر يد من يتطاول على هيبة الدولة

دعا وزير الاقتصاد والتّجارة في حكومة تصريف الأعمال ​أمين سلام​، إلى "كسر يد كلّ من يتطاول على هيبة الدّولة، واعتقال كلّ من ظهر في الفيديو المشين، المتمثّل باعتداء همجي على القوى الشّرعيّة الوطنيّة المتمثّلة بشرطي من عناصر قوى الأمن الدّاخلي بزيّه الرّسمي الأنيق، والعلم اللّبناني الّذي يزيّن كتفيه، ويقوم بواجبه الوطني الأخلاقي بتنظيم السّير في منطقة بشامون، وبأقلّ الأدوات المتوافرة؛ في ظلّ العدوان الإسرائيلي".

وأكّد في تصريح، أنّ "هؤلاء هم فعلًا أعداء الدّاخل، ولا يختلفون عن أعداء الخارج"، مشيرًا إلى أنّها "ثقافة الاستقواء والبلطجة وشريعة الغاب والغدر والخيانة لمبادئ الوطنيّة". ونادى بـ"إنزال أشدّ العقوبات بهؤلاء المجرمين، حمايةً لشموخ أرزتنا الخضراء، واحترامًا لهيبة اللّباس الرّسمي وهيبة الدّولة، رمز كرامتنا وهويّتنا وأمننا وأماننا في هذا الظّرف العصيب".