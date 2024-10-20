"حزب الله": استهدفنا تجمعَين لقوات العدو عند بوابة شبعا وبمستعمرة المنارة بصليَتين صاروخيَتين

كشف "​حزب الله​" في بيان، أنّ "دعمًا لشعبنا الفلسطيني الصّامد في قطاع غزة، وإسنادًا لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌والشّريفة، ودفاعًا عن لبنان ‏وشعبه، استهدف مجاهدو المقاومة الإسلاميّة عند السّاعة 10:00 من مساء اليوم السّبت، تجمّعًا لقوّات العدو الإسرائيلي عند بوابة شبعا بصلية صاروخيّة".

ولفت في بيان ثان، إلى أنّ "مجاهدي المقاومة الإسلاميّة استهدفوا أيضًا عند السّاعة 11:00 من مساء اليوم، تجمّعًا لقوّات العدو الإسرائيلي في مستعمرة المنارة، بِصلية صاروخيّة".