"الميادين": محاولة توغل إسرائيلية باتجاه بلدة الظهيرة واشتباكات عنيفة مع عناصر "حزب الله"

أفادت قناة "الميادين"، بأنّ "هناك محاولة توغّل إسرائيليّة في اتجاه بلدة الظهيرة الجنوبيّة، وأنّ اشتباكات عنيفة مندلعة مع عناصر "حزب الله" في المنطقة".

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