بلدية حولا: إجلاء 3 مواطنين من أصل خمسة كانوا لا يزالون في البلدة

أكّدت بلدية حولا "أنّها قامت بكلّ ما يلزم من اتصالات ومساعٍ حثيثة، لإجلاء المواطنين الخمسة الّذين كانوا لا يزالون في البلدة"، موضحةً أنّه "تمّ إجلاء ثلاثة منهم عن طريق قوّات "اليونيفيل" والأجهزة الأمنيّة المعنيّة في الجيش اللبناني، وذلك وفقًا للمعلومات الّتي تمّ تزويدهم بها حول أماكن تواجد هؤلاء المواطنين وأرقام هواتف من يمتلك هاتفًا منهم".
وأشارت في بيان، إلى أنّ "تعذَّر على من قاموا بعمليّة الإجلاء، إيجاد كلّ من المواطن محمود حسين يونس يعقوب واخته زينب يعقوب، نظرًا لعدم تواجدهما في منزلهما وعدم امتلاكهما الهاتف"، معلنةً "أنّنا سنتابع الأمور حتّى خواتيمها، وسنستكمل المساعي لإعادة الإجلاء لكلَيهما، آملين أن يكونا بخير وعافية". وشكرت الله و"كلّ من شارك في إجلاء المواطنين الثّلاثة، وتأمين وصولهم إلى مكان آمن لحين تسليمهم لذويهم".
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