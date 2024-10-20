مدير مستشفى كمال عدوان: هناك أكثر من 50 شخصا موجودين تحت الركام

أعلن مدير مستشفى كمال عدوان حسام أبو صفية، أن "هناك أكثر من 50 شخصا موجودين تحت الركام".

وكان قد قالت وزارة الصحة في غزة، في بيان اليوم السبت، إن "قوات الاحتلال تستهدف مدخل مختبر مستشفى كمال عدوان شمالي القطاع، ما أدى إلى ارتقاء شهداء ووقوع مصابين إثر القصف".

ويأتي استهداف إسرائيل لمستشفى كمال عدوان وسط استهداف إسرائيلي أوسع للمرافق الصحية في قطاع غزة.

يذكر أنه في بداية الاجتياح البري للقوات الإسرائيلية على غزة عام 2023، فرضت اسرائيل حصارا على مستشفى كمال عدوان وهو مستشفى حكومي عام يقع في بيت لاهيا في قطاع غزة، ويعد أحد أكبر المستشفيات في القطاع، وتبلغ القدرة السريرية الإجمالية له على 94 سرير تقريباً.