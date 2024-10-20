الخارجية الأميركية عرضت مكافأة 10 ملايين دولار مقابل معلومات عن متدخلين روس بالانتخابات

أعلن برنامج المكافآت من أجل العدالة التّابع لوزارة الخارجية الأميركية، عرض مكافأة تصل إلى 10 ملايين دولار، مقابل معلومات تؤدّي إلى الكشف عن أشخاص أو كيانات أجنبيّة تنشط في التّدخّل بالانتخابات الرّئاسيّة الأميركيّة، وذلك قبل أسابيع فقط من توجّه الأميركيّين إلى مراكز الاقتراع لاختيار رئيسهم.

وأشار الإعلان الصّادر عن البرنامج، إلى منظّمة إعلاميّة روسيّة تحمل اسم "ريبار"، اتّهمها باستخدام وسائل التّواصل الاجتماعي "لتأجيج الخلافات الحزبيّة والعرقيّة والتّشجيع على الكراهيّة والعنف في الولايات المتّحدة". وأوضح أنّ "ريبار أنشأت حسابًا على منصة "اكس" باسم "تكساس ضدّ الولايات المتّحدة"، واستخدمته قبل الانتخابات الأميركيّة لاستغلال قضيّة المهاجرين غير المسجّلين الّذين يعبرون حدود الولاية".

ولفت إلى أنّها "تتلقّى تمويلًا من منظّمة الصّناعات الدّفاعيّة الرّوسيّة "روستيك"، الّتي سبق أن فرضت عليها وزارة الخزانة الأميركيّة عقوبات عام 2022. وركّز على أنّ "ريبار تعتمد على الاتصالات والتّمويل من "روستيك"، لتعزيز القدرات العسكريّة الرّوسيّة والرّوايات المؤيّدة لروسيا والمعادية للغرب".

ودعا من يملك معلومات تتعلّق بتسعة أفراد ساعدوا "ريبار" في تنفيذ "عمليّات تأثير خبيث" على الانتخابات، إلى الاتصال بخطّ المساعدة الخاص ببرنامج مكافآت من أجل العدالة.