أوستن استعرض مع غالانت تعديلات وضع القوات الأميركية بما في ذلك نشر نظام "ثاد"

لفت السّكرتير الصّحافي لوزارة الدّفاع الأميركيّة (​البنتاغون​)، الجنرال باتريك رايدر، إلى أنّ "وزير الدّفاع لويد أوستن تحدّث هاتفيًّا مع نظيره الإسرائيلي يوآف غالانت، لمناقشة التّطوّرات الأمنيّة الإقليميّة".

وأوضح أنّ "أوستن استعرض تعديلات وضع القوّات الأميركيّة، بما في ذلك النّشر الأخير لنظام الدّفاع في المناطق ذات الارتفاعات العالية، لتعزيز دفاعات إسرائيل في مواجهة التّهديدات من إيران و"حزب الله" ووكلاء إيران"، مشيرًا إلى أنّ "أوستن أخبر غالانت أنّه يشعر بالارتياح لأنّ رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو كان آمنًا، بعد الهجوم الّذي ورد أنّه استهدف منزله في قيساريا هذا الصّباح".

وفي 15 تشرين الأوّل الحالي، أعلن المتحدّث باسم الحكومة الإسرائيليّة ديفيد منسر، أنّ "أجزاء من منظومة "ثاد" وصلت إلى إسرائيل، وستكون جاهزة للعمل قريبًا"، موضحًا أنّ "ثاد" منظومة دفاعيّة وبإمكانها إسقاط الصّواريخ الإيرانيّة". ولفت إلى أنّ "الولايات المتّحدة تحوّل أقوالها بدعمنا إلى أفعال، لذلك أرسلت منظومة الدفاع الجوي "ثاد" إلى إسرائيل".