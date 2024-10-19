شكرا لقرائتكم خبر عن مشروعات النواب: كلمة الرئيس بـ"بريكس" تؤكد الرؤية فى مواجهة التحديات العالمية والان مع تفاصيل الخبر

قالت النائب الدكتورة هالة أبو السعد عضو مجلس النواب، وكيل لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بالبرلمان، إن تواجد مصر ضمن مجموعة البريكس يمكنها من بناء علاقات اقتصادية وسياسية ودبلوماسية قوية، ويصنع لها درعاً صلباً في مواجهة التحديات والصراعات والأزمات التي يعاني منها العالم في الآونة الأخيرة، وباتت تهدد اقتصاديات كبرى دولياً.

وأكدت أن كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي المسجلة أمام منتدى أعمال تكتل البريكس ، حملت رؤية مصرية جادة لما يشهده العالم من تحديات تتطلب من الجميع التكاتف والتلاحم لتفادي آثار هذه التحديات، وبما يضمن أمن واستقرار الشعوب سياسياً واقتصادياً واجتماعياً، ويسهم أيضا في خلق فرص استثمارية جديدة تضمن تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة.

وأشارت عضو مجلس النواب إلى أن تجمع البريكس يضم نحو أكثر من 40 دولة حول العالم، جميعها ذات نفوذ اقتصادي كبير، وتمتلك ثروات استثمارية ضخمة سواء كانت تجارية أو بشرية أو تقنية وتكنولوجية حديثة أو حتى سياحية، وهو ما يجعل من البريكس فرصة هامة للجميع باستغلال هذه الثروات للدخول في خطط تنموية ضخمة من خلال تحالف عالمي قوي لا يستسلم لأية موجات تضخم أو تحديات قد تواجهه.

وشددت وكيل لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر على أن مصر لا تدخر جهدا في تعزيز أوجه التعاون على كافة المستويات السياسية والاقتصادية والأمنية وغيرها من القضايا الإقليمية والدولية، والتي تدعم مصالحها ومصالح شعوب القارة الإفريقية التي تعتبر هي بوابتها نحو العالم وبوابة العالم نحوها، وكذلك مصالح الدول الأعضاء معها في التحالف.