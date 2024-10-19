شكرا لقرائتكم خبر عن نقابة المحامين تنظم جلسة حلف اليمين للأعضاء الجدد غدا والان مع تفاصيل الخبر

تعقد النقابة العامة للمحامين برئاسة النقيب عبد الحليم علام، غدا الأحد، جلسة حلف اليمين القانونية للأعضاء الجدد، حيث يجرى عقد جلستين في اليوم الواحد، بحيث تبدأ الجلسة الأولى في تمام الساعة العاشرة صباحًا، وتبدأ الجلسة الثانية في تمام الواحدة ظهرًا، وذلك بنادي المحامين النهري بالمعادي.

وشددت النقابة العامة للمحامين على الأعضاء الجدد، على ضرورة الالتزام بالزي الرسمي (بدلة كاملة، والكرافتة، وروب المحاماة).

وأشارت نقابة المحامين إلى أن الجلسة تعقد لجميع المحامين الجدد المتقدمين للالتحاق بجداول نقابة المحامين، قبل نهاية شهر أبريل لعام 2024، وصدر لهم رقم قيد، وأسمائهم مدرجة في الكشف المرفق، من جموع النقابات الفرعية.

