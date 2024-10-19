شكرا لقرائتكم خبر عن جيهان مديح: كلمة الرئيس السيسي بقمة بريكس تعكس رؤية مصر للتنمية المستدامة والان مع تفاصيل الخبر

أكدت الدكتورة جيهان مديح، رئيس حزب مصر أكتوبر، أن كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال منتدى أعمال تجمع البريكس تعكس بوضوح رؤية مصر لتحقيق تنمية شاملة ومستدامة في ظل التحديات الاقتصادية العالمية، موضحة أن الرئيس السيسي وضع ملامح واضحة للتعاون الاقتصادي بين مصر ودول البريكس، مشددة على أهمية هذا التجمع الاقتصادي في دفع عجلة التنمية الاقتصادية وتعزيز فرص الاستثمار، خاصة في وقت يشهد العالم تغيرات جيوسياسية واقتصادية كبرى تتطلب تحالفات قوية وتعاونًا دوليًا فاعلًا.

وأشارت مديح، إلى أن انضمام مصر إلى البريكس يمثل خطوة تاريخية نحو بناء علاقات اقتصادية متينة مع الدول الأعضاء في التجمع، وعلى رأسهم روسيا والصين، مضيفة أن هذه العلاقات تفتح آفاقًا جديدة للتعاون في مجالات التكنولوجيا والابتكار والتنمية الصناعية، ما يدعم الاقتصاد المصري ويعزز موقعة كواحد من الأسواق الواعدة في القارة الإفريقية، كما أشادت مديح بالسياسة الخارجية المصرية التي تسعى دائمًا إلى تعزيز التعاون مع الشركاء الدوليين لتحقيق الاستقرار الإقليمي والتنمية المستدامة.

وأوضحت مديح أن الرئيس السيسي استعرض خلال كلمته أبرز الإنجازات الاقتصادية التي حققتها مصر، مشيرًا إلى الإصلاحات الاقتصادية التي تهدف إلى خلق مناخ جاذب للاستثمارات، وخاصة في المناطق الاقتصادية الاستراتيجية مثل منطقة قناة السويس، كما أكد الرئيس على التزام مصر بتطوير تكنولوجيا المعلومات والذكاء الاصطناعي، مما يجعلها وجهة مفضلة للاستثمارات التكنولوجية الحديثة.

وشددت على أن تجمع البريكس يمثل فرصة غير مسبوقة لمصر لتعزيز مسارات التنمية الاقتصادية والاجتماعية، مؤكدة على أن مصر ستواصل العمل الجاد لتفعيل هذه الشراكات الاستراتيجية بما يحقق أقصى استفادة من هذا التجمع الدولي ويعزز مكانتها على الساحة الدولية كدولة رائدة في تحقيق الاستقرار والتنمية المستدامة.