شكرا لقرائتكم خبر عن "محلية النواب" تستمع إلى وزيرة التنمية المحلية بشأن خطة الوزارة.. الاثنين والان مع تفاصيل الخبر

تعقد لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب برئاسة المهندس أحمد السجيني، اجتماعا غدا الأحد، لمناقشة خطة عمل وأولويات اللجنة خلال دور الانعقاد العادي الخامس من الفصل التشريعي الثاني.

تواصل اللجنة اجتماعاتها بعد غد الاثنين، لاستكمال مناقشة خطة عمل وأولويات اللجنة خلال دور الانعقاد العادي الخامس من الفصل التشريعي الثاني، فضلاً عن عرض ومناقشة خطة عمل وزارة التنمية المحلية، بحضور الدكتورة منال عوض، وزير التنمية المحلية.

وكانت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب برئاسة النائب أحمد السجيني، عقدت اجتماعا موسعاً يوم الأربعاء الماضي، لمتابعة الإجراءات التي اتخذتها الحكومة بشأن تطبيق القانون رقم (10) لسنة 1990، بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة، وتعديلاته الصادرة برقمي (24) لسنة 2018، و (187) لسنة 2020، وذلك في ضوء قيام الدولة بتنفيذ العديد من المشروعات القومية والعامة، وخاصة شبكة الطرق القومية وظهور بعض إشكاليات تطبيق أحكام هذا القانون أثناء نزع الملكية الخاصة للمنفعة العامة، وخاصة فيما يتعلق بالتعويضات من حيث تقديرها وإجراءات صرفها.

وتناول الاجتماع مناقشة ما استقر عليه الرأي بين اللجنة وممثلي الحكومة أثناء المناقشات من ضرورة إجراءات تعديل تشريعي على هذا القانون بهدف معالجة إشكالية تقدير التعويضات وتأخر صرفها.