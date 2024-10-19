شكرا لقرائتكم خبر عن عضو بالشيوخ: كلمة الرئيس فى البريكس تعكس خطط الإصلاح الاقتصادى والان مع تفاصيل الخبر

أكد النائب مصطفي الكحيلي عضو مجلس الشيوخ، أن كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال منتدى أعمال تجمع البريكس، جاءت كاشفة عن حجم ما قامت به الدوله المصرية من إصلاحات اقتصادية من أجل تحسين بيئة الاستثمار، وتعزيز دور القطاع الخاص، مشيراً إلى أن الدولة المصرية مستمرة في طريقها نحو تحقيق أهدافها الطموحة، وتسعى إلى الاستفادة من الفرص الهائلة التي يوفرها هذا التجمع في تعزيز دورها كقوة اقتصادية إقليمية وعالمية.

وأضاف أن الرئيس السيسي أكد على أهمية انضمام مصر لتجمع البريكس والذي يهدف إلى تنمية العلاقات الاقتصادية بين الدول الأعضاء لتعزيز الاستثمار والتجارة البينية والمشروعات المشتركة، كما أنه يمثل منصة مهمة تتيح استشراف مختلف الفرص الاستثمارية والتجارية بين دول التجمع، وهو ما يجب أن تستثمره مصر من عضويتها في التوسع بين هذه الأسواق العالمية الكبرى.

وأشار"الكحيلي" إلى أن المنتدى يقام في وقت بالغ الدقة حيث الصراع في منطقة الشرق الأوسط، والأوضاع في فلسطين ولبنان والسودان وغيرها، والتحديات لمواجهة التداعيات الاقتصادية لتلك الأحدات، وهو ما أكده الرئيس السيسي في كلمته على توقيت انعقاد المنتدى، حيث إنه وقت بالغ الدقة، حيث قال الرئيس: يعقد هذا المنتدى، في وقت يشهد العالم فيه، تحديات وأزمات دولية متعاقبة وغير مسبوقة تتطلب تكاتف جميع الجهود لإيجاد حلول فاعلة لها، بالإضافة إلى تكثيف العمل على دفع مسيرة التنمية المستدامة، وهى مسئولية مشتركة في المقام الأول، يضطلع فيها القطاع الخاص ومجالس الأعمال، بدور رئيسى باعتبارهم شركاء لا غنى عنهم في ذلك الصدد.

ولفت عضو مجلس الشيوخ، إلى حرص الرئيس على تسليط الضوء على أهمية تعاون دول البريكس في مواجهة التحديات العالمية، التي باتت تشكل تهديدًا كبيرًا للنظام الاقتصادي العالمي، مشيراً إلى أن كل هذه التحديات التي ذكرها تتطلب تكاتف الجهود من أجل إيجاد حلول مبتكرة وشاملة لمواجهة الأزمات المتعددة التي يشهدها العالم، كأزمات الغذاء والطاقة، والتي أصبحت في صلب اهتمامات الدول، خاصة في ظل التغيرات المناخية.