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زلزال يهز إحدى الجزر الشهيرة في اليونان

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ابوظبي - سيف اليزيد - ضرب زلزال بقوة 4,8 درجة على مقياس ريختر جزيرة كريت الواقعة في جنوب العاصمة اليونانية أثينا صباح اليوم السبت.
ولم ترد، على الفور، تقارير عن وقوع إصابات أو أضرار مادية تذكر.
ونقل موقع "إيكاثيميريني" اليوناني عن المعهد الجيوديناميكي للمرصد الوطني اليوناني أن مركز الزلزال كان على بعد 25 كيلومترا جنوب شرق "لاسيثي" وهي الجزء الواقع في أقصى شرق الجزيرة، وعلى عمق 8,1 كيلومتر. وأضاف المعهد أن الزلزال وقع الساعة 1008 صباحا.
كانت المنطقة نفسها شهدت زلزالا بقوة 4,4 درجة قبل أيام قليلة. 

 

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أثينا في 19 أكتوبر/وام/ ضرب زلزال بقوة 4.8 درجة جزيرة كريت الواقعة في جنوب العاصمة اليونانية أثينا صباح اليوم غير أنه لم ترد تقارير فورية عن وقوع إصابات أو أضرار. 

وذكر المعهد الجيوديناميكي للمرصد الوطني اليوناني أن مركز الزلزال كان على بعد 25 كيلومترا جنوب شرق لاسيثي أقصى شرق الجزيرة على عمق 8.1 كيلومتر.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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