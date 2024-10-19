بري: هوكشتاين طلب اليوم موعدًا من عين التينة وملتزمون بالقرار 1701 كما هو

أكّد رئيس مجلس النّواب ​نبيه بري​، أنّ "رئاسة الجمهورّية ضروريّة، ولكن لا بدّ من وقف إطلاق النّار"، مشيرًا إلى أنّ "الموفد الرّئاسي الأميركي آموس هوكشتاين طلب اليوم موعدًا من عين التينة، بعد أن دام انقطاع التّواصل لوقت طويل".

واعتبر، في تصريح لقناة "الجديد"، أنّ "القرار 1701 "بلع الكل"، وكان للقرار 1559 ظروفه المرتبطة بالحقبة السّوريّة والميليشيات حينها، ويشمل أيضا الانسحاب من الأراضي المحتلّة، وليس هناك اليوم سوى القرار 1701 فقط". ولفت ردًّا على الكلام الأميركي عن الـ"1701 +"، إلى "أنّني شخصيًّا ما بعرف بالـ"+"، وملتزمون بالقرار 1701 كما هو، وهذا هو الموقف الرّسمي الموحّد للدّولة اللّبنانيّة".

وشدّد برّي، تعليقًا على مؤتمر باريس المرتقب، على أنّه "ضروري ويصبّ في مصلحة لبنان، وسيبحث في المساعدات والحل السّياسي".