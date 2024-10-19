أكّد وزير الدّفاع الأميركي لويد أوستن، ان الولايات المتحدة تريد أن تقلل إسرائيل ضرباتها في العاصمة اللبنانية بيروت ومحيطها. وقال أوستن "عدد الضحايا المدنيين مرتفع للغاية. ونود أن نرى إسرائيل تقلل الضربات في بيروت ومحيطها ونود أن نرى انتقالا إلى المفاوضات يسمح للمدنيين على الجانبين بالعودة إلى ديارهم".

كانت هذه تفاصيل خبر أوستن: طلبنا من إسرائيل تفادي استهداف المدنيين بلبنان و"اليونيفيل" ستواصل الاضطلاع بمهمتها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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