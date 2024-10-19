ترامب: سنحقق السلام في الشرق الأوسط والشعب اللبناني سيكون سعيداً في النهاية

أكّد الرّئيس الأميركي دونالد ترامب، "أنّنا سنحقّق السّلام في الشرق الأوسط، والشّعب اللّبناني سيكون سعيدًا في النّهاية".

وأشار في تصريح لقناة الـ"MTV"، إلى أنّ "الشرق الأوسط الجديد يجب أن يحلّ فيه السّلام والسّعادة، بعد المعاناة الطّويلة"، لافتًا إلى أنّ "الحلّ بالنّسبة لإيران ستكتشفونه قريبًا، إذ لا يمكن أن يكون هناك أيّ جانب يتسبّب في المشاكل".