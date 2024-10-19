أردوغان: في عقلية إسرائيل ونتانياهو هناك نهج واضح وهو توسيع الحرب

أشار الرّئيس التّركي رجب طيب أردوغان، في مؤتمر صحافي مع المستشار الألماني أولاف شولتس، عقب لقائهما في إسطنبول، إلى "أنّه بحث مع شولتس في الإبادة الجماعيّة الّتي ترتكبها إسرائيل في غزة وبقيّة الأراضي الفلسطينيّة، وهجماتها ضدّ لبنان"، لافتًا إلى أنّ "في عقليّة إسرائيل ورئيس وزرائها بنيامين نتانياهو، هناك نهج واضح وهو توسيع هذه الحرب، لا إبقاءها ضمن دائرة معيّنة".

وبشأن العلاقات الثّنائية، لفت إلى أنّ "لدينا علاقات وثيقة في شتّى المجالات مع ألمانيا حليفتنا في "حلف شمال الأطلسي" (الناتو)، معربًا عن "رغبة تركيا في تعزيز تعاونها مع ألمانيا، عبر تجاوز بعض المشاكل المتعلّقة بتوريد منتجات الصّناعات الدّفاعيّة". وأعلن "أنّه توصّل مع شولتس إلى إرادة مشتركة لمكافحة التّنظيمات الإرهابيّة، وخاصّةً "بي كي كي" و"غولن"، اللذين يشكّلان تهديدًا خطيرًا لألمانيا أيضًا".