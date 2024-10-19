أفاد مسؤول إسرائيلي لوقع "والا"، أن "وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن سيصل الثلاثاء المقبل إلى تل أبيب، بهدف مناقشة عدة قضايا، من بينها استنئاف مفاوضات وقف إطلاق النار بغزة وصفقة التبادل، وخطة اليوم التالي في غزة، والحرب في لبنان، والرد الإسرائيلي ضد إيران".
كذلك أفاد موقع "أكسيوس"، بأن "مسؤولين إسرائيليين قالوا إنه من المتوقع أن يزور وزير الخارجية أنتوني بلينكن إسرائيل يوم الثلاثاء في إطار جولة لعدة دول في الشرق الأوسط".
كانت هذه تفاصيل خبر مسؤول إسرائيلي لموقع "والا": بلينكن سيجري جولة على عدة دول في المنطقة من بينها إسرائيل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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