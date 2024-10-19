ذكرت قناة الـ"LBCI"، أنّ "مخابرات الجيش اللبناني تسلّمت بواسطة الصّليب الأحمر اللبناني، المواطن إيهاب سرحان من سكان كفركلا، الّذي سبق أن اعتقلته قوّة إسرائيليّة أثناء توغّلها في كفركلا (الأسبوع الماضي)، وأطلقته اليوم السّبت قرب مركز "اليونيفيل" في اللبونة".

كانت هذه تفاصيل خبر "LBCI": مخابرات الجيش تسلمت مواطنًا كانت قد اعتقلته قوة إسرائيلية في كفركلا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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