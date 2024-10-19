ذكر مراسل "النشرة" في بعلبك، أنّ "فرق الإنقاذ والإسعاف أنهت بالتّعاون مع الأهالي، أعمال رفع أنقاض منزل دمّرته غارة إسرائيليّة في بلدة البزالية شمال بعلبك، وقد تمّ تسجيل سقوط شهيدَين، بالإضافة إلى ثلاثة جرحى تمّ نقلهم إلى أحد مستشفيات المنطقة لتلقّي العلاج".

كانت هذه تفاصيل خبر "النشرة": شهيدان و3 جرحى في غارة إسرائيلية على منزل في البزالية شمال بعلبك لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.