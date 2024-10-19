"حزب الله": استهداف تجمعَين لجنود العدو في موقع المرج وثكنة بيت هلل بصليَتين صاروخيَتين

أعلن "​حزب الله​" في بيان، أنّ "دعمًا لشعبنا الفلسطيني الصّامد في قطاع غزّة، وإسنادًا لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌والشّريفة، ودفاعًا عن لبنان ‏وشعبه، استهدف مجاهدو المقاومة الإسلاميّة عند السّاعة 5:30 من بعد ظهر اليوم السّبت، تجمّعًا لجنود العدو الإسرائيلي في موقع المرج بصلية صاروخيّة".

ولفت في بيان ثان، إلى أنّ "المجاهدين استهدفوا أيضًا عند السّاعة 5:55 من بعد ظهر اليوم، تجمّعًا لجنود العدو الإسرائيلي في ثكنة بيت هلل، بِصلية صاروخيّة".