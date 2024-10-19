غارة إسرائيلية عنيفة استهدفت الضاحية الجنوبية لبيروت

نفّذ الطّيران الحربي الإسرائيلي غارةً عنيفةً جديدةً استهدفت الضاحية الجنوبية لبيروت، بعد سلسلة غارات كان قد شنّها منذ بعض الوقت.
وكان قد وجّه المتحدّث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، على مدى ساعتين تقريبًا، ثلاثة تهديدات باستهداف أبنية سكنيّة في حارة حريك وبرج البراجنة والشويفات، لكنّ عدد الغارات الّتي شنّها الطّيران الحربي منذ حينها تجاوز الـ8.
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