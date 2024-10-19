الرئاسة الإيرانية: بزشكيان يتوجه إلى روسيا الثلاثاء للمشاركة في قمة بريكس

محمد اسماعيل - القاهرة - طهران - (د ب أ)

أعلن مدير العلاقات العامة في مكتب رئاسة الجمهورية، حبيب الله عباسي، أن الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، سيتوجه إلى روسيا، يوم الثلاثاء المقبل، من أجل المشاركة وإلقاء كلمة في الاجتماع الـ 16 لقمة رؤساء الدول الأعضاء في مجموعة "بريكس" و"بريكس بلس".

وأضاف عباسي، في تصريح له اليوم السبت، أن الرئيس بزشكيان سيلقي كلمة في اجتماع بريكس، كما سيعقد لقاءات ثنائية مع عدد من قادة الدول المشاركة، ومنهم الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، بحسب وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية (إرنا).

وأكد أن بزشكيان سيشارك، على امتداد زيارته المرتقبة إلى روسيا، في عدة اجتماعات تابعة للقمة.

يذكر أن الاجتماع السادس عشر لقمة رؤساء مجموعة دول بريكس، سينعقد خلال الفترة من 22 الى 24 أكتوبر الجاري، في مدينة قازان الروسية.

والرئيس الإيراني، باعتباره أحد قادة الدول الأعضاء، سيشارك في هذه القمة بناء على دعوة رسمية من نظيره الروسي.