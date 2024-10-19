شكرا لقرائتكم خبر عن حماة الوطن ينظم احتفالية كبرى فى ذكرى نصر أكتوبر بحضور قيادات حزبية والان مع تفاصيل الخبر

نظم حزب حماة الوطن برئاسة الفريق جلال الهريدي اليوم، احتفالية كبرى بمناسبة ذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة، بمركز المنارة، بحضور لفيف من القيادات السياسية والحزبية وقيادات الحزب من مختلف المحافظات، وبدأت الاحتفالية بالسلام الجمهوري والقرآن الكريم بالإضافة إلي كلمات قيادات الحزب.

تجدر الإشارة إلى أن حزب حماة الوطن أكد في بيان له، أن 6 أكتوبر 1973 ملحمة سطر فيها أبطال مصر من القوات المسلحة، بأحرف من نور في التاريخ الحديث معنى التضحية والفداء، وتقديم كل غال ونفيس للدفاع عن الوطن وحفظ مقدراته.

وأشار إلى أن ما قدمه أبطال القوات المسلحة في السادس من أكتوبر سيظل خالدا في أذهان كل مصري مخلص ومحب لتراب مصر، لتبدأ بعدها البلاد في مرحلة جديدة من التنمية والتطوير في أرض سيناء الغالية.

ونوه الحزب بأنه في ظل التحديات الاقليمية التي تشهدها المنطقة في الوقت الراهن لايزال أبطال القوات المسلحة، يضربون أروع الأمثال للحفاظ على أمن مصر القومي، واستكمال المسيرة بالتعاون مع كافة الأجهزة في الدولة، لمواصلة تعمير أرض الفيروز.