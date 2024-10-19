شكرا لقرائتكم خبر عن نائب: مشاركة مصر فى بريكس فرصة لتعميق العلاقات الاقتصادية مع دول المجموعة والان مع تفاصيل الخبر

ثمن النائب طارق رسلان، عضو مجلس الشيوخ، ونائب رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المؤتمر، والأمين العام للحزب، كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال مشاركته في تجمع مجموعة البريكس، مشيرا إلى أن كلمة الرئيس السيسي جاءت لتعزز رؤية مصر في التعاون الدولي والاقتصادي، كما أكدت على التزام مصر بتوسيع آفاق الشراكة مع الدول الأعضاء في المجموعة.

وأوضح عضو مجلس الشيوخ، أن كلمة الرئيس السيسي حملت رسائل هامة حول دور مصر في دعم الاستقرار الإقليمي والدولي وتعزيز فرص التنمية المستدامة، لافتا إلى أن مجموعة البريكس، التي تضم البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب أفريقيا، تعد تكتلًا اقتصاديًا قويًا يسهم بشكل كبير في الاقتصاد العالمي، حيث تمثل ما يقارب 42% من سكان العالم، وقرابة 27% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي.

وأضاف عضو مجلس الشيوخ، أن هذا التجمع يوفر فرصًا هائلة للتعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري بين الدول الأعضاء، مما يسهم في تحقيق التوازن في النظام الاقتصادي العالمي، ويتيح للدول الأعضاء تعزيز قدراتها الاقتصادية وتوسيع أسواقها.

وتابع النائب طارق رسلان، أن مشاركة مصر في تجمع البريكس تعد فرصة لتعميق العلاقات الاقتصادية مع دول المجموعة، وفتح آفاق جديدة للتعاون في مجالات التجارة، والصناعة، والطاقة، والبنية التحتية، مما يعزز من قدرة مصر على جذب الاستثمارات الخارجية وتحقيق النمو الاقتصادي المنشود، مؤكدا على أن العلاقات الاقتصادية بين دول البريكس تعتمد على مبادئ المنفعة المتبادلة والاحترام المتبادل، مما يجعلها نموذجًا للتعاون الدولي الفعال.

واختتم النائب طارق رسلان، قائلا: كلمة الرئيس السيسي سلطت الضوء على أهمية تطوير البنية التحتية والارتقاء بمستوى التبادل التجاري بين مصر ودول البريكس، مؤكداً على أهمية دعم مصر لجهود تعزيز التنمية المستدامة من خلال الشراكات الاستراتيجية مع الدول الأعضاء في المجموعة.