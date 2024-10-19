شكرا لقرائتكم خبر عن النائب حازم الجندى: كلمة الرئيس فى بيركس ركزت على الفرص الاستثمارية بمصر والان مع تفاصيل الخبر

أكد المهندس حازم الجندي، عضو مجلس الشيوخ، وعضو الهيئة العليا بحزب الوفد، أن كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسى، خلال منتدى أعمال تجمع البريكس، ركزت على عدد من المحاور الهامة والتي على رأسها تأكيد مكانة مصر باعتبارها المسار الأفضل للنفاذ للأسواق الواعدة بقارة أفريقيا، خاصة بعد التطور الكبير الذي شهدته العلاقات المصرية – الأفريقية خلال السنوات الأخيرة، والنشاط المصري الفاعل داخل القارة السمراء، مشيرا إلى أن الرئيس كان حريصا على عرض الخطوات الطموحة التي اتخذتها مصر من أجل تحسين مناخ الاستثمار.

وقال "الجندي"، إن كلمة الرئيس تضمنت استعراض لجهود الدولة من أجل تعزيز دور القطاع الخاص فى قيادة التنمية الاقتصادية فضلا عن تذليل العقبات التي تواجه المستثمرين من خلال فرض سقف على الاستثمارات الحكومية وإتاحة المزيد من الفرص للقطاع الخاص، بالإضافة إلى ومواصلة تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية في إطار وثيقة ملكية الدولة، إلى جانب تقديم حزمة من الإعفاءات الجمركية والحوافز الضريبية التي تستهدف تبسيط الإجراءات البيروقراطية.

وأضاف عضو مجلس الشيوخ، أن كلمة الرئيس تضمنت أيضا تأكيد جهود مصر من أجل تطوير قطاعات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والصناعات التحويلية والطاقة الجديدة والمتجددة لاسيما الهيدروجين الأخضر، بالإضافة إلى الاستمرار في تنفيذ مشروعات البنية التحتية العملاقة، وتطوير منظومة النقل والمواصلات والموانئ، في مختلف أنحاء البلاد، بما يتسق مع خطط وأهداف الطموحة، لتعظيم الاستفادة من الموقع الجغرافي الاستراتيجي والفريد لمصر.

وشدد النائب حازم الجندي، على أن الرئيس أكد أن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس من أبرز المشروعات المصرية الطموحة التي تنطوي على فرص استثمارية كبيرة، سواء من حيث ما توفره من قاعدة صناعية متنوعة أو مميزات تصديرية لجميع مناطق العالم، مؤكدا أن منتدى البيركس يساهم في تعزيز الاستثمارات والتعاون الاقتصادي بين دول التجمع، بما يسهم في تعزيز الاستثمارات والتجارة البينية، والمشروعات المشتركة، الأمر الذي يسهم في تلبية طموحات الشعوب، وتحقيق النمو الاقتصادي المنشود.