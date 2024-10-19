بين قصف وحصار إسرائيل.. الخطر يداهم المستشفى الإندونيسي في غزة

محمد اسماعيل - القاهرة - وكالات

أفادت السلطات الصحية في قطاع غزة، اليوم السبت، بأن جيش الاحتلال الإسرائيلي يحاصر المستشفى "الإندونيسي" في بيت لاهيا شمالي القطاع ويقصفه، ما أدى إلى إصابة أكثر من 40 شخصًا.

وقال مدير المستشفى، مروان سلطان، إن "الدبابات الإسرائيلية تقصف المستشفى وتحاصر المبنى بالكامل وقطعت التيار الكهربائي عنه واستهدفت الطابقين الثاني والثالث من المستشفى بقذائف مدفعية"، مضيفًا: "هناك مخاطر شديدة تحيط بالطواقم الطبية والمرضى".

وأفادت مصادر بوفاة مريضين داخل المستشفى "الإندونيسي" شمالي قطاع غزة نتيجة حصاره وقطع التيار الكهربائي والإمدادات الطبية عنه.

وأشارت وزارة الصحة في غزة، إلى أن "المدفعية الإسرائيلية استهدفت الطوابق العليا من المستشفى الإندونيسي شمال غزة"، مضيفة أن "أكثر من 40 مريضًا وجريحًا أصيبوا بجروح إضافة إلى الطاقم الطبي".

ومن جانبها، ذكرت وزارة الصحة في قطاع غزة، السبت، أن 42519 فلسطينيًا على الأقل استشهدوا و99637 أصيبوا في الهجوم العسكري الإسرائيلي على القطاع منذ 7 أكتوبر 2023.