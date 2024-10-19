قوات الاحتلال الإسرائيلي تحاصر وتقصف مستشفيات شمال قطاع غزة

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - FILE PHOTO: A view shows houses and buildings destroyed in Israeli strikes, in Jabalia in the northern Gaza Strip, October 11, 2023. REUTERS/Anas al-Shareef/File Photo

الخليج 365 - متابعات

تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي حصارها المشدد على مستشفيات شمال قطاع غزة، وقصفها لبعض الطوابق والأقسام فيها، مما يهدد حياة المرضى والكوادر الطبية.

وأفادت مصادر طبية في مستشفى الاندونيسي شمال القطاع اليوم، بأن دبابات الاحتلال تحاصر المستشفى بشكل كامل، وقامت باستهداف الطابقين الثاني والثالث بقذائف المدفعية، وسبق ذلك بساعات قصف الطوابق العلوية لمستشفى العودة وإصابة عدد من المرضى بجروح، محذرة من وضع القطاع الصحي الكارثي، في ظل استمرار حصار المستشفيات، ونقص المستلزمات الطبية وارتفاع عدد الجرحى والمصابين.

نسخ الرابط تم نسخ الرابط